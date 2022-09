Almeida asegura que PSOE retrasa las primarias a la Alcaldía por "el resultado catastrófico de sus encuestas internas"

Cree que Sánchez ha "dejado quemarse" a Mercedes González y que ahora necesita nuevo candidato

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves que el PSOE retrasa las primarias para elegir candidato a la Alcaldía de la capital ante el "resultado catastrófico de sus encuestas internas".

Así lo ha trasladado el regidor capitalino ante los medios de comunicación desde Nueva York antes de presentar la actuación de la orquesta del Teatro Real en el Carneggie Hall.

La dirección del PSOE ha anunciado en un comunicado que va a aplazar hasta el mes de noviembre las primarias para la elección del candidato a las elecciones a Cibeles.

"Me encantaría decir que tengo dotes de adivino, pero vista la trayectoria del PSOE en Madrid y en los últimos años, y de Pedro Sánchez, no era difícil pensar que mandó a (la delegada del Gobierno) Mercedes González de candidata, que la ha dejado quemarse, y cuando no le ha servido, porque veía que no tiraba adelante en las encuestas, ha visto que tenía que nombrar otro candidato", ha señalado a continuación.

Así, ha incidido en que "el retraso obedece al resultado catastrófico que las encuestas internas les dan y a la necesidad desesperada de que ese candidato pueda tener cierto tirón". "No hay ninguna otra razón", ha apuntado a renglón seguido.

Considera Almeida que "el problema del PSOE en Madrid no se llama Mercedes González, Margarita Robles, Félix Bolaños o Pilar Llop... se llama Pedro y se apellida Sánchez, es tan sencillo como eso".

De cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023 el PSOE ha fijado como objetivo prioritario conseguir un buen resultado en las principales ayuntamientos del país y han empezado a perfilar posibles candidatos.

Las bases de la convocatoria de primarias, aprobadas por la Comisión Ejecutiva Federal del 29 de agosto, estipulan dos periodos para la celebración del proceso de elección de candidatos: el primero en septiembre y octubre y el segundo en noviembre y diciembre.