Almeida aspira a gobernar en solitario en 2023 y asegura que "la llave" la tendrán los madrileños

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este miércoles que aspira a gobernar en solitario a partir de los comicios de 2023 y ha añadido que serán los madrileños quienes tengan "la llave", a través de las urnas, para que eso suceda.

"Aspiro a gobernar en solitario con el PP. Aspiramos a obtener esa mayoría amplia que nos permita un gobierno estable. La llave la tendrán los madrileños. No aspiro a pactar con nadie más que con los madrileños", ha manifestado ante los medios de comunicación tras el acto celebrado en el Retiro con motivo de su tercer aniversario como Gobierno municipal con Ciudadanos.

Por su parte, presente en el mismo acto, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha indicado que cree que hay "muchas opciones" de reeditar el Gobierno municipal con el PP tras las elecciones de 2023, siendo "decisivos" los 'naranja' "según las últimas seis encuestas".

De la coalición Almeida ha destacado que "siempre" han mantenido "la fortaleza del Gobierno" y que "este año tiene que ser la culminación de una labor de Gobierno conjunta". El alcalde niega que la cercanía de los comicios pueda generar tensiones entre los socios de Gobierno.

Requerido por las elecciones andaluzas de este domingo, el regidor capitalino ha reiterado que el PP "aspira a liderar mayorías" y "no bloques". "No nos conformamos con ser la cabeza de los bloques. No hablamos de con quién tenemos que pactar, porque lo que queremos es que nos den esa mayoría amplísima", ha añadido.

Para Almeida "la política de bloques no es la adecuada", por lo que ve necesario "seguir el camino de aglutinar una amplísima mayoría, porque la situación exige ser capaces de aglutinar mayorías".