Almeida avisa a la izquierda de que "con Madrid no van a poder" el 28M porque es "contrapeso" a la "chulería" de Sánchez

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado este sábado a las formaciones de izquierda de que "con Madrid no van a poder" en las próximas elecciones municipales y regionales, ha llamado a defender la Constitución de 1978 y ha criticado la "chulería" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Atacan a Madrid, sostiene, porque "saben que es el contrapeso y el límite a sus ambiciones y postulados".

Tras calificar de "decisivas" las elecciones del 28M durante la clausura de las jornadas del PP madrileño en el centro cultural de Sanchinarro, ha defendido que "la capital está comprometida con la Constitución española de 1978", lo que garantiza que Madrid esté "siempre en la vanguardia de los derechos y libertades".

Lo ha manifestado ante la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien le ha reiterado su confianza de cara a los comicios al vaticinar un "resultado espectacular", así como ante diversos diputados del PP en la Asamblea y concejales del Grupo Municipal como Almudena Maíllo, Inmaculada Sanz, José Fernández, Álvaro González, Loreto Sordo y Cayetana Hernández.

Para Almeida, en esta defensa de la libertad la "primera línea" es el lenguaje, porque "esa superioridad moral que se atribuye la izquierda nace de la perversión en el uso del lenguaje. "Es el lenguaje falso y sectario donde hay que dar la batalla", ha abundado.

Ha añadido que "ellos (la izquierda) no usan el lenguaje para sumar a todos, sino como forma de pervertir la realidad", ya que "lo hacen para excluir a quienes no comparten su visión, o cuando se tachan de feministas lo hacen para excluir a quienes no creen que el 8M haya que ir con (Irene) Montero, o para excluir a todos los que no comparten su visión".

Del mismo modo, ha criticado que la izquierda haya banalizado el racismo, el machismo y la homofobia y ha reiterado que "contra todo eso hay que combatir y dar la batalla, contra eso no se puede permitir que cambien España por la puerta de atrás" ante "una izquierda que ha decidido cambiar el modelo constitucional".

En este punto ha cargado contra la ley del 'solo sí es sí', ya que "se asienta sobre una premisa falsa, que es poner el consentimiento en el centro, pero que ha provocado una consecuencia indeseada pero no imprevista". "Ellos (el Gobierno estaban advertidos de que más de 500 agresores sexuales podrían salir a la calle y tener rebajadas las penas", ha abundado. Además, Martínez-Almeida ha lamentado que esta ley haya "desprotegido al conjunto de las mujeres".

DE LA SOCIALDEMOCRACIA NÓRDICA A VENEZUELA

El regidor madrileño ha lamentado que la izquierda actual mire hacia Cuba, Venezuela o el Ecuador de Rafael Correa cuando había manifestado durante años "que su espejo era la socialdemocracia nórdica". "Ahora prefieren a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, o entendían que había que reivindicar la dictadura castrista. La izquierda ha pasado de mirar al norte de Europa a la extrema izquierda de Latinoamérica; prefiere el autoritarismo", ha expresado a renglón seguido.

Ahí, ha continuado, "es donde se tiene que defender este modelo y dar la batalla". Para Almeida, Madrid "es el mejor reflejo de la España constitucional, del éxito que supone esta España, de un modelo de prosperidad y de tener la sociedad más libre, abierta y plural".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Almeida ha criticado que "no tiene más proyecto que Pedro y Sánchez, y no tiene más proyecto de futuro y España y más vocación que permanecer en la Presidencia del Gobierno".

"Eso es incompatible con las garantías propias de una democracia, porque tiene que permanecer el respeto a la separación de poderes, y cuando se gobierna mediante decreto ley, no se gobierna.No ha habido un Gobierno al que el Tribunal Constitucional haya declarado cuestiones tan importantes inconstitucionales", ha concluido.