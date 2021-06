Almeida califica a los indultados de "delincuentes desagradecidos" tras el "espectáculo" al salir de prisión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este jueves a los presos del 'procés' indultados de "delincuentes desagradecidos" tras el "espectáculo" dado al salir ayer de prisión gracias a la medida de gracia del Gobierno de la Nación.

"Además de delincuentes me parecen unos desagradecidos. Y en la vida es de bien nacido ser agradecido. Les ha sacado de la cárcel, ha sido gratis, no han tenido que dar nada a cambio... que sean un poco agradecidos y no hagan ese espectáculo. Una cosa es ser delincuentes y otra no ser agradecido. Por lo menos que no se rían de Sánchez y los españoles nada más salir de la cárcel", ha trasladado a la prensa desde el parque de El Retiro tras asistir al acto del patrón de la Policía Municipal.

El primer edil ha reiterado que estos indultos "no son un ejercicio de concordia, sino un ejercicio de interés de Sánchez". "Rufián se lo soltó con toda la chulería de quien se ha envalentonado. Lo que era un ejercicio de concordia, Rufián confirmó lo que ya todos sabíamos", ha apostillado a continuación.

Sobre el recurso que presentará el PP contra la concesión de estos indultos, Almeida ha confirmado que se está redactando, y que confía en que se admita, ya que sino, no se estaría preparando. "El imperio de la ley, aunque Sánchez no lo entienda, se acabará manteniendo", ha concluido.