Almeida carga contra "violencia política" de la izquierda, que "expulsa" a quien no comulga con Pablo Iglesias

"Están en definir a Otegi como un hombre de paz, y entre Pablo Iglesias y Pablo Motos, se quedan con Iglesias", lanza a Más Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes a las formaciones de izquierda de ejercer "violencia política" al "expulsar de la sociedad" a quien no comulga con sus ideas, esto es "la izquierda de Pablo Iglesias".

"La premisa de la que parten no es que detestan a racistas, homófobos, machistas... es que no toleran a nadie que piense de forma diferente a lo que plantean, y ese es el origen de la violencia política, porque tenemos una izquierda que si no comulgas con sus planteamientos de feminismo, de derechos LGTBI especialmente con la Ley Trans... tienes que ser expulsado de la sociedad, y si no asumes que manda la izquierda de Pablo Iglesias entonces automáticamente eres machista", ha lanzado el regidor en el Pleno municipal.

Así se ha expresado el primer edil madrileño tras la intervención de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a quien ha acusado de "insultar demasiado tiempo a esta ciudad y los madrileños". "En la pandemia esta era una ciudad de borrachos para usted, cuando se simuló una agresión homófoba en Malasaña, fuimos una ciudad de homófobos para usted. Cuando se votó como se votó a Díaz Ayuso el 4M fuimos una ciudad de fascistas para usted", ha ejemplificado.

Por ello cree que "tiene que pedir disculpas a los madrileños" después de "haber insultado a los madrileños a lo largo de los últimos años, y les tiene que pedir disculpas". Así, ha pedido a Maestre que "deje de decir que Madrid es ciudad racista, homófoba y machista".

"Ahora que tanto se habla de violencia política, definir así a esta ciudad... a mí me parece violencia política, porque los madrileños en general son personas que solo quieren ganarse sus oportunidades y sueños cuando se levantan cada día y no merecen ser insultados por ustedes, que les preocupa más Irene Montero que las víctimas de los diez agresores que están en la calle", ha concluido.