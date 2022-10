Almeida celebra el "avance" de la 'Operación Campamento' y aduce "agenda muy cerrada" para no asistir a la firma

"Aquí quien quiera buscar polémica no la va a encontrar. El trabajo no se demuestra acudiendo a hacerse una foto", sostiene

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este miércoles el "avance" de la Operación Campamento, tras la firma del acuerdo entre los Ministerios de Defensa y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el traspaso de terrenos, al tiempo que ha hecho mención a una "agenda muy cerrada" al ser preguntado por su ausencia del acto.

En estas antiguas instalaciones militares se van a construir 12.000 viviendas de las cuales el 60% serán protegidas. "Hoy es un paso importante más en la Operación Campamento. Ayer, efectivamente, nos llegó una invitación para que pudiéramos asistir al acto. Sin embargo, teníamos ya la agenda cerrada del día de hoy, una agenda por cierto muy complicada, porque todos ustedes saben que se suspendió mi agenda el lunes y el martes por temas de salud, y por tanto hoy teníamos ya una agenda muy cerrada, muy complicada", ha expuesto ante los medios de comunicación congregados en la Plaza de España de la capital.

Ha abundado en que "están trabajando todas las administraciones para que se lleve a cabo lo antes posible la Operación Campamento" y se está "en contacto permanente con el Ministerio". "A mí lo que me interesa no es tanto poder asistir o no a un acto, que yo agradezco la invitación, pero ya digo, el problema era de agenda", ha reiterado.

RECHAZA CREAR POLÉMICAS

Por eso ha rechazado crear polémicas con su ausencia, porque "no se va a encontrar". "Puedo garantizar que no hay ninguna polémica entre el Gobierno de la Nación y el Ayuntamiento de Madrid, que estamos trabajando codo con codo, que estamos trabajando juntos para sacar adelante esta Operación, que ese es el propósito y la intención de este Ayuntamiento", ha defendido.

Además, ha defendido que el Gobierno municipal ha demostrado "desde el primer momento" que "coopera para sacar adelante la Operación Campamento". "Este es un mensaje para Moncloa, y es que no voy a entrar en ninguna polémica, ni voy a entrar en ninguna controversia. Voy a seguir trabajando exactamente igual que lo estamos haciendo desde que se anunció en el Debate del Estado de la Nación, con lealtad, con cooperación, acudiendo a las reuniones del grupo técnico", ha detallado.

El regidor ha incidido en que a él no le importan las fotografías y sí "los vecinos de toda esa zona, que necesitan ya la solución a una cuestión que ha quedado demasiado anclada en el tiempo". "¿Hay alguien que piensa que la política consiste en hacerse fotos? Sí, una persona que tenemos en la cabeza pero no diré el nombre para no entrar en polémica. Pero como yo no lo pienso, y sí en trabajar todos los días, no se puede hablar de boicot", ha lanzado.

Por último, ha aseverado que los vecinos de esta zona "merecen que toda esa zona tenga una regeneración urbana que les dé definitivamente la calidad de vida que merece cualquier ciudadano de Madrid".