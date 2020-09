Almeida, sobre la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen': "No seremos cristianos en el circo romano"

Dice que las noticias sobre Kitchen son "preocupantes" y que el PP no puede "no asumir" lo "ocurrido"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este viernes que su formación no actuará como los "cristianos en el circo romano" en la comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen' que PSOE y Podemos registraron este jueves en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Almeida ha reconocido que las últimas informaciones sobre la 'operación Kitchen' son "preocupantes" y ha asegurado que el Partido Popular no puede "no asumir" lo "ocurrido".

En esta línea, el portavoz señalado que el PP no puede desligarse de su trayectoria pero tampoco puede "asumir" que el PSOE y Podemos pretendan deslegitimarlos como "principal fuerza de oposición" para dejarles "fuera de juego".

"Por ahí no vamos a pasar ni lo vamos a permitir", ha advertido el portavoz 'popular', que ha pedido dejar a los jueces trabajar y al Estado de derecho que "haga lo que tiene que hacer". Así, ha pedido a la Fiscalía que se guíe por los criterios de "objetividad e imparcialidad".

En esta línea, Almeida ha señalado que el PP está preparado para "lo que tenga que salir", aunque ha criticado que el Gobierno trate de "utilizar" la Kitchen como un elemento contra su partido y no para "desentrañar lo ocurrido".

Así, el portavoz ha opinado que "va a haber una tormenta aprovechada" por los "adversarios" del PP "a los que no les interesa la Kitchen, ni la regeneración, ni la transparencia, ni la democracia", sino atacar a la formación que lidera Pablo Casado.

PIDE A CIUDADANOS QUE NO SEA "CÓMPLICE" DEL LINCHAMIENTO DE LA IZQUIERDA

Almeida se ha expresado así después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen este jueves en el Congreso su petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre la denominada Kitchen, como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En concreto, el texto registrado por los dos grupos que conforman el Gobierno de coalición, recogido por Europa Press, solicita que la Cámara investigue "la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

Precisamente, Almeida ha advertido que no "no pueden pretender" que el PP sean "los cristianos en el circo romano" y ha dudado de las intenciones de PSOE y Podemos. "Parece que no tienen interés en averiguar la verdad, sino en hacer una suerte de linchamiento político", ha señalado.

Así, el portavoz del PP ha instado a Ciudadanos a votar lo que considere oportuno pero ha pedido al partido que lidera Inés Arrimadas que no sea "cómplice" de la izquierda, que a su juicio solo pretende hostigar al PP.

"No puede utilizarse una comisión como instrumento para tapar la situación de un gobierno como tienen PSOE y Podemos donde se esconden las decisiones unos a otros y donde se pretende embarrar aún más el terreno de juego", ha apostillado.