Almeida condena las amenazas a Marlaska e Iglesias y llama al líder de Podemos a no aprovecharlas para criminalizar

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado este jueves las amenazas que han recibido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y ha llamado al exvicepresidente del Ejecutivo central a no aprovechar se ellas para criminalizar a una parte de la sociedad.

"Es una violencia que no cabe desde luego en nuestra democracia y, por tanto, no hay más que decir. Son hechos condenables que no compartimos, por supuesto, de ninguna manera, y son absolutamente repudiables. Eso no cabe en nuestro Estado de Derecho", ha indicado el regidor.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la entrega de los premios MadBlue Cinco Océanos, el regidor ha llamado en cualquier caso a "no criminalizar" a una parte de la sociedad española como consecuencia de las mismas y ha dicho confiar en que los responsables de estas amenazan respondan por ellas.

"De esas amenazas son responsables quienes las hacen y, por tanto, que no se aproveche, y no digo tanto por el ministro Marlaska y por la directora de la Guardia Civil, sino por Iglesias, que no se aprovechan para criminalizar y estigmatizar a una parte de la sociedad española", ha subrayado.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que las amenazas "responden a las personas que las han hecho" y ha dicho confiar en que los responsables "respondan efectivamente a un acto como este".