Almeida confía en que el encuentro entre Sánchez y Ayuso dé "frutos" y no quede en un calendario de reuniones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que confía en que el encuentro celebrado hoy en la Real Casa de Correos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dé "frutos" y no se quede en un calendario de reuniones.

"Lo de esta mañana se puede traducir en medidas concretas, no solo en un espacio para el diálogo, que sirve de bien poco si no tiene consecuencias. Esas reuniones si no tienen fruto, no podríamos decirle a la gente que estamos haciendo todo lo que podernos. Confío en que no solo se han reunido para fijar reuniones sino para que den frutos", ha transmitido en una entrevista en Cope recogida por Europa Press.

Sánchez y Ayuso han tratado este lunes de escenificar "unidad" en la lucha contra el coronavirus, con una reunión bilateral en la que han acordado reforzar la cooperación de sus administraciones, sin "jerarquías", a través de un grupo de trabajo que semanalmente analice y proponga medidas, y canalice la dotación de más efectivos para ponerlas en práctica.

El regidor ha indicado que entre las instituciones "tiene que haber diálogo" y que "las medidas sanitarias son importantes, pero las que generan medidas, también lo son".

Ha reconocido que "desgraciadamente en Madrid los números (de contagios) son altos, la situación es complicada, y lo que toca es poner encima de la mesa todas las medidas para aplanar esta segunda curva". "La presidenta está preocupada", ha lanzado.

"De esta se sale, sinceramente lo digo. Vivimos una situación que nunca íbamos a vivir; tenemos que tener la capacidad de saber que si lo pasamos una vez en las peores circunstancias, podemos volver a hacerlo", ha concluido.

También ha señalado que "hay que hacer examen ante los ciudadanos y rendir cuentas de lo que está pasando". "Si fuera ciudadano de a pie diría, a lo mejor como sociedad podríamos haber hecho las cosas mejor, pero las cosas como son, estos señores son los que están al mando", ha expresado a continuación.

Por ello cree que "hay que trabajar mucho más, mejor, no poner paños calientes" y tener así "la capacidad para salir adelante".