Almeida confía en que PP saldrá de la actual situación y construirá la alternativa para la mayoría de españoles

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este lunes que confía en que el Partido Popular saldrá "de esta situación sin precedentes" para "construir la alternativa" que sirva para aglutinar "a una mayoría de españoles" que "se sienten huérfanos ahora mismo".

Ante los medios de comunicación, tras presidir el acto de la 52ª promoción de la Policía Municipal, ha indicado que "nadie puede negar que la situación del PP no tiene precedentes, y lo más que se puede asemejar es la salida de Hernández Mancha, pero no se produjo en circunstancias tan complicadas".

"Estamos ante la situación más difícil, pero que nadie olvide que somos el PP, y que tenemos la capacidad de construir la única alternativa al Sanchismo. Es urgente que exista esa alternativa vista la deriva del Gobierno de Sánchez", ha apuntado a continuación.

Y es que, ha continuado el primer edil, "el futuro del PP está en manos únicamente del PP", por lo que ha trasladado "un mensaje de optimismo y confianza". "Seremos capaces de asumir nuestra responsabilidad del mejor futuro para España. Por eso soy optimista; vamos a poder salir de la situación, construir esa alternativa, aglutinar a una inmensa mayoría de españoles que se sienten huérfanos ahora mismo. Todo esto está en nuestras manos, no en las de Sánchez", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acabe siendo el presidente de los 'populares', Almeida ha apelado a la unidad, algo que "encarna" el presidente gallego. "Me limito a decir que lo importante es la unidad. Los españoles no perdonarían que no fuéramos capaces de construir una alternativa desde la convergencia de los intereses del PP", ha llamado.

"Eso pasa por la unidad y porque seamos capaces de encontrar aquella persona que nos puede aglutinar a todos. Los dirigentes ya han expresado quién esa persona. La decisión le corresponde a Feijóo, a nadie más. Es importantísimo salir adelante unidos, y lo sabemos hacer", ha finalizado.