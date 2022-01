Almeida, convencido de que restablecerá relaciones con Vox: "Si votó con Más Madrid, no me vetará a mí"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado confiado en que será capaz de recomponer las relaciones con Vox en el Ayuntamiento de la capital y, en esta línea, ha indicado que si la formación de Javier Ortega Smith ha sido capaz de votar junto a Más Madrid en el Consistorio, no le "vetará" a él cuando se trate de cuestiones en beneficio de los madrileños.

"Espero que sí. Vox, en el debate sobre Presupuestos, a pesar de las acusaciones que me hizo de arrodillarme ante la extrema izquierda, votó más de la mitad de las enmiendas de Más Madrid. ¿Esto qué reflexión me sugiere? Que Vox entendió que había más de la mitad de las 250 enmiendas de Más Madrid que eran buenas para esta ciudad a pesar que provenían de la izquierda. Si es capaz de votar a favor de cuestiones de Más Madrid, estoy seguro que no vetará a mí en asuntos que sean buenos para la ciudad de Madrid", ha explicado en una entrevista a 'El Mundo' recogida por Europa Press.

En este sentido, ha alegado que de no haber sido por el apoyo de los concejales del Grupo Mixto se hubiera producido la prórroga de los presupuestos en la capital tras la negativa de Vox, lo que hubieran conllevado el "bloqueo de la gestión de Madrid".

"Podía haber optado por refugiarme en el victimismo, decidir que se prorrogaran los presupuestos y hacer un discurso en el que se culpara al resto de grupos municipales y particularmente a Vox de que Madrid no tuviera esos presupuestos. Pero gobierno para todos y, por tanto, no es una cuestión de lo que políticamente pueda resultar interesante para mí, sino de los que es mejor para los madrileños", ha defendido.

Por eso, "prescindí de toda consideración sobre mi interés político y primé, como no puede ser de otra manera, el interés general de Madrid", ha afirmado.

En cualquier caso, el alcalde se ha mostrado convencido de que la formación que lidera Santiago Abascal, "ante el ciclo electoral que se avecina", ha decidido "priorizar su estrategia política al interés de los ciudadanos".

"En la Comunidad de Madrid, seamos realistas, la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso, le da una mayoría amplísima que dificulta la capacidad de bloqueo que pueda tener Vox pero que, sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid o en la Junta de Andalucía sí tiene", ha zanjado.

Finalmente, de cara a los comicios municipales de 2023, el regidor madrileño ha descartado una lista conjunta con Ciudadanos. "Es un escenario que en su momento se barajó, pero que ya ha pasado. Soy partidario de que se presente la lista del PP", ha concluido.