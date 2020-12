Almeida cree que "no merece mayor reflexión" la regularización del Rey emérito, un "derecho reconocido"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que "no merece mayor reflexión" la regularización tributaria del Rey emérito, pues es, ha manifestado "un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico".

"Ha hecho ejercicio de un derecho acorde a la normativa, y no me merece mayor reflexión. No es ni la primera ni la última persona en España que hace regularización fiscal, un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico", ha manifestado ante la prensa tras la presentación de la programación navideña.

La Fiscalía del Tribunal Supremo estudiará "detenidamente" la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por el Rey emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que ha abonado un total de 678.393,72 euros. Se correspondería a lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.

Almeida ha trasladado su "admiración y gratitud por la gigantesca obra que hizo (el rey) por España en su reinado, haciendo la Transición, y agradezco la labor impresionante que posibilitó la reconciliación entre los españoles y disfrutar de una democracia parlamentaria".

También ha puesto en valor que "esa labor admirable la continúa Felipe VI", del que ha indicado que es una persona a la que los españoles le deben "gratitud".