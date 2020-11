Almeida cree que "el problema" de Simón no son los chistes "de mal gusto" sino que su trabajo "quizá no es el adecuado"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.



Ascienden a cuatro los muertos en el atentado islamista en Viena.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este martes que "el problema" del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no son los chistes "de mal gusto", sino que "el trabajo que ha desarrollado quizá no es el adecuado".

Simón ha pedido este martes disculpas por sus comentarios sobre las enfermeras, que muchos colectivos han tachado de "inapropiados" o "sexistas". Para Almeida, "el chiste es anécdota frente a la categoría".

"El problema no es que haya hecho chistes de mal gusto, es que a lo largo de estos meses no ha acertado ni con los pronósticos ni con comentarios científicos", ha manifestado el también regidor madrileño tras acudir a la inauguración en la Real Casa de Correos de la exposición 'El terror a portada. 60 años de terrorismo en España'.

Las declaraciones de Simón se produjeron en una entrevista 'online' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

En su intervención de hoy, Simón ha insistido en lamentar haber realizado estos comentarios: "Lo siento casi más por mí, me sabe mal que el esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima los reflejos de frases hechas haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante. Trataré de hacerlo mejor. Trataré de no volver a cometer errores de este tipo en ningún otra ocasión".