Almeida cree que "ahora no hay ninguna duda" de que el Rey emérito "debe volver" a España

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que "si ya decía antes de que se archivara, que (el Rey emérito) debía volver a España, ahora no haya ninguna duda de que debe volver".

"Yo ya abogaba por la vuelta cuando la Fiscalía tenía las diligencias abiertas", ha trasladado ante los medios de comunicación a las puertas de la basílica de Jesús de Medinaceli después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias abiertas contra Don Juan Carlos.

Almeida ha destacado que "su obra política será recordada en la historia de España". "Si hoy somos una democracia consolidada es gracias al impulso que le dio el rey Juan Carlos, que se despojó de todos sus poderes", ha apostillado.

Sobre sus conductas, ha remarcado que "no merecen reproche penal, al margen de la ejemplaridad".

Tendrán que ser ahora Zarzuela y Gobierno quienes decidan cuándo y en qué condiciones se produce este posible regreso a España. Desde que el 3 de agosto de 2020 se anunció que abandonaba España, el antiguo monarca ha aprovechado todas las ocasiones que se le han presentado, principalmente a través de los amigos que le han visitado en Abu Dhabi o con los que sigue hablando telefónicamente, para hacer saber su deseo de poder regresar.

No obstante, Don Juan Carlos era muy consciente de que hasta que no se despejara el panorama judicial que tenía ante sí, con tres investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, esto no sería posible, y ello pese a que a finales de 2020 y principios de 2021 procedió a dos regularizaciones fiscales para facilitar las cosas.

Cuando se produjo su marcha, el Rey emérito estaba ya en el punto de mira de la justicia. En realidad, su situación comenzó a torcerse primero con el fatídico accidente de caza en Botsuana en 2012 y su lacónico "lo siento mucho, no volverá a ocurrir" y su relación con Corinna Larssen.

Tras su abdicación en junio de 2014 las cosas se fueron precipitando, pero la puntilla fue la noticia publicada por el 'Sunday Telegraph' el 14 de marzo de 2020 sobre un generoso 'regalo' millonario a Don Juan Carlos por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.