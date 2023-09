Almeida cree que el comportamiento de Puente en el Congreso no justifica "en ningún caso" el incidente que ha sufrido

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que el comportamiento del diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados no justifica "en ningún caso" el incidente que ha sufrido.

Lo ha afirmado ante los periodistas antes de participar en la presentación de la Semana de la Arquitectura, después de que el AVE que une la capital vallisoletana con Madrid haya ha salido con un retraso de 22 minutos debido a un incidente en el que se han visto implicado Óscar Puente con otro pasajero.

"Desconozco cuál es la situación en la que se ha visto involucrado el señor Puente, pero como ustedes bien saben yo he discrepado total y abiertamente, no ya solo del contenido del discurso del señor Puente en el debate de investidura, no sólo la decisión de mandar al señor Puente al discurso de investidura, de las formas, pero eso en ningún caso quiere decir que tenga por qué sufrir ningún tipo de incidente", ha valorado el alcalde.

El alcalde ha insistido en que ni siquiera va a decir que "quien siembra viento recoge tempestades" porque Puente "no lo hiciera adecuadamente" en el discurso de investidura. "En ningún caso puede justificar que se pueda producir un incidente como el que parece que se ha producido esta mañana en el AVE a salvo de la investigación que tenga que realizar la Policía", ha apostillado.