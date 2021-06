Almeida cree que "es el colmo" elogiar que Aragonès cene con el Rey cuando "no lo recibió" y "son sus obligaciones"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que es "el colmo" elogiar que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cenara con el Rey Felipe VI en el Mobile World Congress (MWC), cuando "no lo recibió" y esa cena "forma parte de sus obligaciones".

"¿Recibió el señor Aragonés al Rey? No ignora que el MWC es una fuente de ingresos para Cataluña. Lo terrible sería que no hubiera cenado. ¿El desplante de no recibir al Rey? Claro que me lo parece", ha trasladado a la prensa tras inaugurar el curso de Verano organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Para Almeida, Aragonés "hace un ejercicio de mala educación" porque "cometió el desplante de no recibir al Rey obviando a los catalanes que creen en la Constitución, en el Estado de Derecho". "¿Por decir que va a una cena, se sienta, y no es capaz de recibir al Rey? Fijémonos en lo importante", ha solicitado.

Por otra parte, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "venda a los españoles que un delincuente inhabilitado (Junqueras) no formará parte de una Mesa de Negociación", algo que ha calificado de "venta de mercancía averiada" que "los españoles no se tragan".

"Diría a Sánchez que no trate a los españoles de manera infantil, que somos lo suficientemente adultos y que no tiene que humillar la dignidad del Gobierno de la Nación", ha concluido.