Almeida cree que los madrileños tienen "desapego" con Sánchez porque "no invierte en Madrid ni cumple compromisos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que los madrileños tienen un sentimiento de "desapego" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no invierte en Madrid ni cumple sus compromisos".

"Tenemos un sentimiento de desapego de Sánchez hacia nuestros problemas, no invierte en la ciudad de Madrid, no cumple sus compromisos... Hemos sido señalados por el PSOE. ¿Quién no recuerda a los ministros que decían que éramos machistas, xenófobos, machistas... exigimos respeto por parte del PSOE y Pedro Sánchez", ha señalado ante los medios de comunicación desde la recién restaurada plaza de Felipe II.

Para Martínez-Almeida, el Grupo Municipal Socialista "no vive en la realidad de la ciudad ni en la realidad de los problemas de los vecinos". En este punto ha afeado que su portavoz, Mar Espinar, "busca desesperadamente una foto en medios de comunicación" y que por ello llevó una bolsa de basura al último pleno municipal.

"Lo lamento porque espero que el PSOE haga oposición contundente pero que esté a la altura. En esa bolsa sí cabían las políticas de Sánchez en Madrid", ha concluido.