Almeida cree que los pitidos a Sánchez son "muestra del hartazgo de la ciudadanía"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que los pitidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Fiesta Nacional el 12 de octubre son "muestra del hartazgo de la ciudadanía" aunque no le gusta que se produzcan en este enclave.

"Los silbidos son una muestra del hartazgo de la ciudadanía, pero creo que en el día de la Fiesta Nacional no me gusta que se produzcan, aunque tiene todo el derecho del mundo la gente de expresarse", ha manifestado en una entrevista con 'Espejo Público' de Antena3, recogida por Europa Press.

Para Martínez-Almeida, el presidente del Gobierno "cometió un error de cálculo en el tiempo", ya que "este año quería repetir la misma maniobra para evitar silbidos, pero se equivocó". A renglón seguido ha afirmado que "el respeto a las instituciones no se mide en tiempo, no es si uno llega 50 segundos tarde. Esto no fue un despiste, esto fue intencionado".