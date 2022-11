Almeida cree que Sánchez "nunca ha tenido el respeto institucional que se merece la Corona" y cita el 12 de octubre

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nunca ha tenido el respeto institucional que de verdad se merece la Corona" y se ha remitido, como ejemplo, al último desfile del 12 de octubre, donde el presidente del Gobierno llegó más tarde que los Reyes.

"Pienso que Pedro Sánchez nunca ha tenido el respeto institucional que de verdad se merece la Corona. De eso no tengo ninguna duda. Y me remito al desfile del 12 de octubre", ha trasladado ante los periodistas congregados a las puertas de la Junta Municipal del distrito de Centro.

Para el primer edil madrileño, Sánchez "busca perpetuarse en el poder prácticamente a cualquier coste", ya que "es una persona que no duda en difamar a instituciones cuando dicen lo que no les conviene". "Se ha visto con el tema del Banco Central Europeo; no duda en señalar a aquellos que no le bailan el agua, así como con los empresarios si considera que no trabajan por el régimen de Pedro Sánchez", ha cargado.

Por ello, considera que es "el presidente más desleal con la Constitución desde la Democracia y la Constitución de 1978 y usará todas las artimañas y todos los medios posibles para seguir en el poder a cualquier costa", puesto que "solo le caracteriza ambición desmedida y falta total de límites y escrúpulos".