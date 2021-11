Almeida cree que Vox no tiene una "negativa total" contra violencia de género y les anima a "seguir en buena dirección"

Acusa a la izquierda de querer convertir violencia de género en "cuestión binaria, o conmigo o contra mí"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves, Día Internacional contra la Violencia de Género, que la postura de Vox hacia esta lacra no es "de negativa total", y les ha animado a seguir "en el camino de la buena dirección".

"No haré de abogado defensor de Vox en esta materia, pero si hubiera una negativa total, no estarían en el minuto de silencio, aunque no hayan estado detrás de la pancarta. Todos recordamos el inicio de la legislatura... Les animaría a seguir caminando en la buena dirección", ha trasladado el regidor ante los medios de comunicación.

En este punto ha trasladado que "la unidad de acción no es el sometimiento a dictaduras progres, sino la constatación de una realidad triste". "La lucha contra la violencia de género a todos nos compete, y tenemos que estar en la consecución de ese objetivo", ha señalado a continuación.

Si bien, ha mostrado su rechazo al "feminismo excluyente y sectario del 8M, que pretende repartir carnés de buenos y malos", y ha apuntado que no se identifica con él ni con el concepto de feminismo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien ha afirmado que les separa "una diferencia abismal, sideral respecto al concepto de feminismo y respecto a la ideología de género".

"¿Eso quiere decir que no tenemos el mismo objetivo? No. ¿Que reparto carnés de buenos y malos? No. Eso es una visión sectaria de la izquierda, intransigente", ha lanzado el regidor, quien ha aseverado que pondrá "todos los medios para acabar con la violencia de género en Madrid".

Requerido por la ausencia de Vox en los actos del 25N organizados por el Gobierno regional, Martínez-Almeida ha aseverado que le parece "mal", y ha puesto el foco en la necesidad de que "al margen de las diferencias" se transmita "una imagen de unidad institucional porque nadie puede negar que hay muchísimas mujeres que sufren violencias".

"Al margen de intereses partidistas, por un lado, y de cierta banalización, por otro, y cierto aprovechamiento político interesado, estamos los que buscamos el punto de encuentro, acabar con la violencia de género. Ahí es donde me van a encontrar", ha expresado.

Y es que, ha continuado, "el enfoque de la violencia de género es único" y por ello hay que poner "todos los medios para acabar con ella, pero si se abre le debate sobre políticas de Igualdad, es lógico y razonable tener distintos enfoques" lo que no implica que "se niegue la violencia de género".