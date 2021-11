Almeida cree "ridículo" plantear que Villacís acabe en el PP: "No hay caso"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "ridículo" plantear que el Partido Popular haya tanteado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Cs, para engrosar las filas 'populares' ya que "ha dicho en público y en privado que no lo hará", por lo que entiende el regidor que "no hay caso".

"No hay caso. No hay caso sobre Begoña Villacís. Por una razón, la conozco bien, y la coherencia es una de sus virtudes en política, y lo ha demostrado muchas veces. Ella ha dicho en público y en privado, por activa y pasiva, que no va a venir al PP, por tanto no hay caso", ha dejado claro ante los medios de comunicación antes de cerrar las XIX Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela.

Así, ha aclarado que "no se la está tanteado" y ha puesto de relieve que en el Gobierno de coalición que mantienen en la capital, "la lealtad institucional lo impediría". Por ello ha incidido en que "es inútil", ya que "Begoña es coherente, y ha dicho en público y privado que no va a venir, por lo tanto es ridículo que se produjeran esos contactos".

Del mismo modo ha destacado que "la coherencia es un valor fundamental en política", y ha añadido que aprecia a Villacís.