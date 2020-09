Almeida critica la "impostura" de Sánchez al pedir apoyo a Casado cuando PSOE y Podemos "no han empezado a negociar"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este jueves la "impostura" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al pedir ayer el apoyo del líder del Partido Popular, Pablo Casado, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado cuando PSOE y Podemos "no han empezado a negociar" aún.

"Ayer Casado ofreció diez posibles acuerdos a Sánchez, que no los ha aceptado porque solo quiere hablar de los Presupuestos y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado al final habló en positivo y dijo que no es posible llegar a acuerdos mientras que la ministra María Jesús Montero le llena de descalificativos", ha indicado en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

Almeida ha afeado a Montero que diga que el presidente del PP "no está a la altura" en una situación de miles de muertos por la crisis sanitaria del Covid cuando el Gobierno "debería saber cuántos muertos hay en esta pandemia". "Tenemos un Gobierno que ha estado cuatro meses sin llamar a Casado y por teléfono de un día para otro le convoca para que le de un sí una negociación cuando ni PSOE y Podemos ha empezado a negociar. ¿Cómo puede exigir algo a los demás cuando no se lo exigen a sí mismos?. Queda clara la impostura del Gobierno", ha insistido.

El primer edil matritense ha califica también de "desafortunadas" las declaraciones de ayer del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que aseguraba que el 80 por ciento de los casos de su región vinieron "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid".

"Esto no ayuda a resolver los problemas de Castilla La-Mancha y ayuda a que se genere una suerte de enfrentamientos entre territorios. Estas declaraciones no van por el buen camino, no podemos buscar las culpas en los demás. Debería pedir disculpas", ha señalado.

"MADRID ES UN NUDO DE COMUNICACIONES"

Martínez Almeida ha dicho que no se puede homologar las medidas tomadas por cada territorio porque tienen características distintas y Madrid es un nudo de comunicaciones con alta concentración de población. "En Madrid se han endurecido medidas, como volver a cerrar el ocio nocturno y está adoptando las medidas más oportunas para frenar lo antes posible estos contagios. Cada Comunidad lo hace dentro de sus características y lo que dicen la autoridad sanitaria", ha apuntado.

Preguntado por las largas colas de docentes ayer para someterse a pruebas PCR antes de la vuelta al colegio, el regidor de la capital ha dicho que ningún político es "infalible y lo importante es poder tomar medidas". "La presidenta de la Comunidad pretendió transmitir que, aunque hay un temor y preocupación por parte de los padres, si hay un lugar seguro ese es el colegio. Y por ello han adoptado todas las medidas y tener una razonable seguridad", sostiene.

Por último, sobre su nuevo puesto de portavoz nacional del PP, Almeida ha pedido a los ciudadanos tiempos para poder demostrar que puede compatibilizarlo con la Alcaldía. Su nombramiento surgió, ha esgrimido, de la necesidad de reforzar el proyecto del PP a través de la "cercanía y empatía que caracteriza a todos los alcaldes".