Almeida critica que la movilización por la sanidad pública sea contra Ayuso "con la que está cayendo en España"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha rechazado este domingo la movilización que hubo ayer a favor de la sanidad pública por las calles de la capital y ha criticado que se haya hecho contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "con la que está cayendo en España".

Así lo ha trasladado ante los periodistas en su asistencia a la Fiesta de la Trashumancia 2022, en donde el primer edil ha calificado a este manifestación de ser "particularmente curiosa" por ser "la primera" con "un cierto número" de personas que se haya producido contra el Gobierno regional con la situación actual en España.

"Con la inflación desbocada, con la crisis de suministros, con la situación de los precios de la energía, de la luz del gas o de las políticas económicas desastrosa. Que la primera movilización haya sido contra la Comunidad de Madrid ya nos dice lo que nos espera de aquí a Mayo, una izquierda movilizada en las calles porque no tiene una sola idea que movilizar ante los madrileños", ha indicado Almeida.

Asimismo, ha insistido en que las reivindicaciones de ayer muestran "cómo es la izquierda", ya que el Ejecutivo regional ya ha anunciado la reapertura de "todos los servicios de Atención Primaria y de Urgencias".

"Una izquierda que calla contra la inflación, contra la crisis hasta llegar a final de mes, que decía que la gente moría por la pobreza energética, pero que ayer agachaba la cabeza contra el presidente de España, Pedro Sánchez, y que salió a la calle contra un Gobierno regional que ha dicho que va a reabrir todos los ámbitos de los centros de urgencia", ha incidido.

MERCEDES GONZÁLEZ, "EN CAMPAÑA"

Tras conocer los números de asistentes a la manifestación por parte de la Delegación de Gobierno, el regidor madrileño ha criticado que "sea la primera vez" que los convocantes de una manifestación "traten de decir el mayor número de personas posibles", en concreto 23.000 manifestantes, y la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, haya anunciado otro número distinto, en concreto, 50.000 manifestantes. "Los manifestantes no debían de dar crédito", ha indicado.

"A mí que alguien me explique eso porque me parece asombroso. Es decir, la delegada ha decidido que le da igual que no sea candidata a la Alcaldía de Madrid porque ella va a estar en campaña permanente desde la Delegación del Gobierno contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid", ha concluido.