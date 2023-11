Almeida critica que PSOE "amnistíe terroristas" mientras se "tira las manos a la cabeza" por concentraciones en Ferraz

"Me parece ya la hipocresía elevada al cubo", asegura

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes que el PSOE vaya a "amnistiar terroristas" mientras "se tira las manos a la cabeza" por las concentraciones en su sede de la calle Ferraz contra los acuerdos para investir al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado el regidor ante las preguntas de los periodistas a la entrada de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, después de que unas 250 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se concentraran este sábado por segundo día consecutivo frente a la sede nacional del PSOE en Madrid para protestar por el acuerdo de los socialistas con ERC y la futura ley de amnistía de cara a la investidura.

"Yo me pregunto por qué al Gobierno le parece bien amnistiar a aquellos que quemaron las calles de Barcelona, que dejaron a policías en invalidez permanente, y ahora se tiran las manos a la cabeza porque haya concentraciones. Es que hay algunos que somos partidarios de que se cumpla la ley en todo caso y hay otros que son partidarios de que se cumpla la ley o no se cumpla solo cuando a ellos les conviene", ha valorado Martínez-Almeida.

Por tanto, considera que la pregunta no es hacia aquellos que siempre han defendido "el cumplimiento de la ley" sino a los que "están dispuestos a amnistiar a los que quemaron Barcelona, a los que dejaron a policías en situación de incapacidad permanente y a los que están acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional". "A lo mejor el problema de Esperanza Aguirre es que no quemó contenedores o no tiró piedras", ha insistido y ha resaltado que esto es "la hipocresía llevada al cubo".

Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado protestas en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la ley de amnistía este domingo, el alcalde ha valorado que hay que manifestarse continuamente contra "este ataque a la democracia" que supone que Pedro Sánchez "sea presidente del gobierno a una costa de sacrificar el Estado de Derecho y el modelo constitucional que nos dimos en 1978".

"Yo creo que hay que estar en la calle, hay que estar en las instituciones y hay que hacer frente a un Pedro Sánchez que está dispuesto absolutamente todo con tal de ser presidente del gobierno, incluso al mayor golpe a la democracia que se ha producido", ha defendido Almeida.