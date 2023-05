Almeida cuestiona compromiso de condenados por delito de sangre en Bildu: "No me parece que podamos fiarnos de asesinos"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en cuestión este martes el compromiso de los condenados por delitos de sangre en Bildu de no recoger el acta si son elegidos en las elecciones del 28 de mayo. "No me parece que podamos fiarnos de asesinos", ha expresado el regidor.

Así se ha pronunciado el también candidato del PP a la Alcaldía de la capital al conocerse que siete candidatos de EH Bildu que fueron condenados por delitos de sangre renuncian a concurrir a las elecciones y no asumirán, en ningún caso, concejalías en los municipios tras los comicios del 28 de mayo. Además, se han dirigido a las víctimas para afirmar que no quieren con sus "palabras ni acciones añadir jamás el más mínimo padecimiento al ya habido".

Martínez-Almeida ha indicado que el hecho de que "el resto no fueran los que apretaron el gatillo no quiere decir que no fueran los que ayudaron a los que apretaron el gatillo y a que se asesinaran personas". "Para mí no tienen mejor cualidades personales", ha precisado.

"A mí no me parece desde luego que podamos fiarnos de asesinos, que podamos fiarnos de personas que han asesinado y que podamos fiarnos de personas que no han mostrado el más mínimo signo de arrepentimiento. Insisto, creo que desde el punto de vista político (presidente del Gobierno) Pedro Sánchez y en Madrid (candidata del PSOE) Reyes Maroto y (candidata de Más Madrid) Rita Maestra están tardando en decir que no van a tener ningún otro tipo de acuerdo", ha expresado.

En este punto ha lamentado que "se resisten como gato panza arriba a decir con un mínimo de decencia y dignidad que no volverán a pactar ni a acordar con Bildu ni gobiernos ni leyes". "Y sin embargo no lo quieren decir. Y el silencio ya de Reyes Maroto y de Rita Maestra empieza a ser atronador a este respecto", ha finalizado.