Almeida defiende la postura de Ayuso ante Semana Santa y destaca que "ha encontrado equilibrio" entre salud y economía

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tomar una decisión sobre las restricciones para Semana Santa 15 días antes de la fecha y ha destacado de la jefa del Ejecutivo madrileño que "ha encontrado el equilibrio" entre salud y economía.

"La presidenta de la Comunidad ha encontrado ese punto de equilibrio, porque hay otras comunidades con peores datos con medidas más restrictivas", ha expresado el también portavoz nacional del PP tras asistir a la presentación de las actuaciones proyectadas por el Canal de Isabel II para garantizar una red de abastecimiento y saneamiento acorde a esta ampliación urbana.

El vídeo del día Delegación del Gobierno en Madrid prohíbe todas las marchas para el 7 y 8M

Almeida ha reprochado al Gobierno de la Nación que "unas veces se entienda y otras se desentienda" de las comunidades autónomas y las restricciones contra la pandemia, y ha afeado que ahora se asevere desde del Gobierno central que "la postura es esa y que no habrá debate".

En este punto ha indicado que "hubo 17 navidades" y no entiende "por qué para Navidades no hay criterio común y ahora dicen que no hay debate".

"Las decisiones se pueden tomar con 15 días de antelación vista la evolución. Antes de hacer pronunciamientos tan claros, teniendo en cuenta la trayectoria, habría que esperar a ver esa evolución y tomar la decisión que corresponda", ha aseverado, para puntualizar que "la presidenta no ha prejuzgado cuál debe ser la decisión".