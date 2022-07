Almeida defiende que el Ayuntamiento de Madrid "ha puesto todos los medios para que el Orgullo sea un éxito"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que el Ayuntamiento de la capital "ha puesto todos los medios para que el Orgullo sea un éxito" este 2022, tras dos años sin celebración por las restricciones de la pandemia.

"No ha habido ningún problema en la celebración del Orgullo, porque el Ayuntamiento ha puesto todos los medios para que fuera un éxito", ha destacado en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha señalado que la exalcaldesa Manuela Carmena "no fue a ningún pregón y no fue tachada de homófoba".

Si bien, considera que "hay una parte de la izquierda que quiere patrimonializar el Orgullo y excluir, porque el 20 de junio, la concejal Marta Higueras decretó la alerta LGTBfobia en Madrid. ¿De verdad era necesario declarar una alerta? Nos estuvieron bombardeando. Se ha llegado a presentar una denuncia ante Odio por no colgar la bandera", ha criticado a continuación.

En este punto, ha ahondado en que "en determinados sectores de la izquierda, se comienza a patrimonializar el Orgullo", y cree que el hecho de que la oposición no lleve ninguna moción sobre el mismo al próximo pleno indica que "no ha pasado nada, se ha celebrado como todos los años".