Almeida defiende que cancelar cenas de Navidad "no es un ataque a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que cancelar cenas de Navidad "no es un ataque a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid" en alusión a la suspensión de las cenas navideñas del PP de Madrid, decisión que no comparte la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Es tanto como decir que las empresas van en contra de la estrategia sanitaria de la Comunidad. No creo que tengan ningún interés , pero desgraciadamente se producen brotes en cenas de empresa o en la famosa cena de sanitarios de Málaga", ha trasladado Almeida ante los medios de comunicación desde la Plaza Mayor.

Además, ha recordado que en la actualidad hay "un escenario con aumento de contagios". "Me limito a decir que el PP no ha hecho nada distinto de lo que han hecho prácticamente todas de empresas en España, que es no convocar cenas de empresa para evitar contagios masivos", ha añadido a continuación.

Por ello no ve ningún "ataque a la política sanitaria de la Comunidad", que ha descrito como "un éxito" y "uno de los ejes sobre los que consiguió su abrumadora mayoría" la presidenta de la Comunidad el pasado 4 de mayo.