Almeida defiende que desbloqueo del TC "no depende del PP" y sí de que Sánchez entienda que "jueces eligen jueces"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que el desbloqueo del Tribunal Constitucional "no depende del PP" y sí de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entienda que "los jueces han de elegir a los jueces".

"Van a encontrar al PP en reforzar la independencia, pero no nos encontrarán en decir una cosa y hacer la contraria; ahí no hay negociación posible. El desbloqueo de la negociación no depende del PP, depende de reforzar la independencia de la Justicia y que entienda Pedro Sánchez que los jueces han de elegir a los jueces", ha trasladado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

El regidor madrileño ha indicado que "nadie puede dudar de que las instituciones deben renovarse, pero no a cualquier precio y menos con las ínfulas de este Gobierno". Ha apuntado que el Ejecutivo de Sánchez "con el delito de sedición vendió por activa y por pasiva que era para homologarse con Europa... ¿por qué no quieren acomodarse a las exigencias europeas en lo que concierne al TC?".

Así, ha incidido en la necesidad de que "los jueces elijan a los jueces", algo que a su juicio "no es tan complicado de aceptar por parte de Pedro Sánchez y del Gobierno". "Tenemos que reforzar instituciones y parar el deterioro, pero no a cualquier precio", ha lanzado.

En este punto, ha reiterado que "Bruselas insta a llegar a un acuerdo para reforzar la independencia del Poder Judicial" y "que los jueces tengan que elegir a los jueces". "Ahí van a encontrar al PP", ha finalizado.