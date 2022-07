Almeida defiende que el desfile del 12 de octubre "se tiene que celebrar en Madrid" y pide "no castigar" a la capital

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que el desfile del 12 de octubre "se tiene que celebrar en Madrid" y pide "no castigar" a la capital con el objetivo de "premiar" a quienes quieren "romper España".

"Nuevamente, el Gobierno de España señala a Madrid con motivo de un día que no debería ser motivo de controversia", ha valorado el regidor capitalino sobre la información publicada por 'ABC' según la cual la ministra de Defensa, Margarita Robles, estaría sopesando sacar de la capital el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que se celebra el 12 de octubre.

Martínez-Almeida ha defendido que "aquí están las principales instituciones del Estado, la sede de la Corona, y por tanto, cuando se habla de la Fiesta Nacional, lo razonable es celebrarlo en la capital de España". "¿Alguien se imagina cualquier otro país donde la fiesta nacional no tiene la celebración principal en la capital?", ha requerido.

Si bien, ha señalado que esto "no quiere decir que no se puedan celebrar otros eventos, como el desfile de las Fuerzas Armadas, que también se celebraba en Madrid, pero que es muy razonable que pueda ir a otros lugares de España y que pueda aplaudir a nuestras Fuerzas Armadas".

"En Madrid no queremos ser más pero tampoco menos. Somos la orgullosa capital de España, y estamos comprometidos con el resto de España... pero para premiar a los que son desleales con España, se castiga a Madrid. Parece que quiere premiar más a los que son desleales con España que a los que son leales al país", ha lanzado.

Por todo ello ha pedido al Gobierno de la Nación "que reflexione, que la fiesta nacional no debe ser objeto de disputa", al tiempo que ha incidido en que "Madrid no es el enemigo, el enemigo es quien quiere romper España y no quieren convivir".