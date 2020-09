Almeida defiende la respuesta de respeto a los poderes judiciales en 'Kitchen' frente a un Podemos que los descalifica

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido este jueves la respuesta del PP ante la 'operación Kitchen' que investiga el operativo parapolicial que se creó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas de respeto a los poderes judiciales frente a un Podemos que reacciona con "insultos y descalificaciones" y a su socio socialista que guarda silencio.

En declaraciones a los medios a su llegada al acto de entrega de los premios que concede la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) en España, el portavoz nacional del PP ha puesto en valor la respuesta de los 'populares' ante un caso judicial como éste, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide citar como investigados a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y al exministro Jorge Fernández Díaz.

"El PP, cuando les afecta un caso judicial, apela en primer lugar al Estado de Derecho, en segundo lugar a la presunción de inocencia y al respeto que merece y, en todo caso, al respeto a los procedimientos judicial", ha subrayado.

Frente a ello, ha puesto como ejemplo a Podemos, que reacciona ante situaciones similares con "insultos y descalificaciones hacia el poder judicial". Así, ha recordado que incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llamado la atención a líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para que respete la "independencia judicial".

Igualmente, ha cargado contra el PSOE por no afear esta conducta a su socio en La Moncloa. "Ante esos insultos y descalificaciones el otro partido en el Gobierno, el PSOE calló y no hizo nada por reprender ante descalificaciones que no son propias en un Estado de Derecho", ha argumentado.

"Los españoles han podido ver que el PP respeta a los poderes judiciales, apela a la presunción de inocencia y sobre respeta el estado de derecho que hay en España", ha concluido.