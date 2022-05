Almeida describe al colectivo de La Ingobernable como "indeseables que pretenden vivir por la cara"

El primer edil madrileño ha reiterado que en Madrid hay "tolerancia cero con la okupación ilegal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito este miércoles al colectivo de La Ingobernable como "indeseables que pretenden vivir por la cara" así como ha lanzado que en la capital hay "tolerancia cero con la okupación ilegal".

Así lo ha manifestado el regidor ante los periodistas tras visitar la colegiata de San Isidro un día después de que agentes antidisturbios de la Policía Nacional desalojaran la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable de la calle Cruz. Había sido okupada hace un año, y en este edificio se construirá un hotel de lujo.

"Estoy seguro de que los madrileños prefieren que haya un hotel que cree empleo, que genere prosperidad... a que haya una serie de personas sin oficio ni beneficio que lo okupen para su exclusivo beneficio", ha manifestado Martínez-Almeida.

El primer edil madrileño ha reiterado que en Madrid hay "tolerancia cero con la okupación ilegal" y que "los que quieren vivir por la cara no son bienvenidos en esta ciudad". "Los que quieren hacer de la convivencia una cosa patrimonio exclusivo suyo no son bienvenidos. Aquí no tienen cabida ni lugar", ha apostillado.

Además, ha advertido de que "si se les ocurre okupar un edificio, se pondrán todos los medios para desalojarlo lo antes posible". "Tolerancia cero con los caras que quieren vivir de los demás", ha finalizado.