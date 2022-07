Almeida desea "lo mejor" a Adriana Lastra porque "la salud es fundamental"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha deseado "lo mejor" a la hasta ahora vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, porque "la salud es fundamental".

"Todo el mundo sabe las discrepancias políticas que tengo con ella. Por motivos personales y de salud, desearle lo mejor, porque la salud es fundamental. Desde la discrepancia que no hay que ocultar, que le vaya lo mejor posible", ha trasladado ante los medios de comunicación a su llegada a la sede del PP.

La 'número 2' del PSOE ha dimitido este lunes como vicesecretaria general del partido, según ha hecho público en un comunicado, en el que explica que toma esta decisión por cambios recientes en su vida personal que le han obligado a tomar una baja laboral prolongada.

Así, ha indicado que comunicó esta decisión al secretario general del partido, Pedro Sánchez, "hace días", a quien agradeció su confianza todos estos años "en un camino que muchos creyeron imposible", según ha indicado.

En la misma línea ha trasladado que el cargo de número dos del PSOE es una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos" y por tanto ha decidido apartarse. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.