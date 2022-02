Almeida destaca que su relación con Ayuso "es buena" y que "seguirán trabajando" como lo han hecho hasta ahora

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la relación con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es "buena", y que "seguirán trabajando" como lo han hecho hasta ahora.

"La relación es buena, de contacto, nos hemos mandado whatsapps, hemos coincidido en eventos, y vamos a seguir trabajando exactamente igual que hace dos años", ha manifestado el regidor capitalino ante los medios de comunicación tras presidir el acto de la 52ª promoción de la Policía Municipal.

Para el primer edil, "no se puede entender la situación de Madrid" en la actualidad si no es porque han trabajado de forma conjunta, "hombro con hombro, desde la sintonía" que, ha indicado, mantienen desde que ambos están en sus actuales cargos. "Tenemos muy claro a quién nos debemos qué tenemos que hacer", ha apostillado.

Tras hacerse públicas las informaciones sobre un presunto espionaje desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a la presidenta regional, Almeida ha reiterado que tal encargo nunca existió y que por ende no se contrató los servicios de un investigador privado para que se hiciera con documentación "ilegal". Ella defendió las explicaciones del regidor ese mismo día.

"Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna", señaló entonces.