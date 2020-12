Almeida dice que le preocupa más el papel de Bildu y ERC que la "nula" capacidad de influencia de militares retirados

Rechaza esos comentarios "desafortunados" de los exmilitares y subraya que no tienen posibilidad de amenazar la estabilidad del país

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que a él le preocupa más que Bildu y ERC estén en la "dirección política del Estado" tras apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la "nula" capacidad de influencia de unos militares retirados. Según ha dicho, esos exmilitares no tienen posibilidad de "amenazar de verdad" la estabilidad institucional y democrática de España.

En su intervención en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid, donde ha sido presentado por el consejero madrileño Enrique López, Almeida ha asegurado que ese chat de exmilitares es "profundamente desafortunado" y ha añadido que incluye expresiones que son "incompatibles" con el sistema democrático de derechos y libertades en el que viven.

Además, ha recalcado que ese chat puede tener "un recorrido penal" porque el Ministerio de Defensa lo ha trasladado a la Fiscalía y ésta se tendrán que pronunciar. En ese chat los exmilitares hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.

Eso sí, el regidor de Madrid ha pedido no perder la "perspectiva" de lo que es "verdaderamente importante" como suele ocurrir en este "mundo instantáneo". "¿Me preocupa este chat o me preocupa que ERC y Bildu se hayan incorporado a la dirección política del Estado? Me preocupa más que ERC y Bildu se hayan incorporado a la dirección política del Estado", ha enfatizado.

En ese sentido, ha subrayado que son militares "retirados" y, por lo tanto, su "capacidad de influencia es absolutamente nula". Ha reiterado que, aunque no le gusta "un pelo" que hagan esos comentarios "desafortunados" y "en gran medida incompatibles" con el sistema actual, "no tienen posibilidad de amenazar de verdad" la estabilidad institucional y democrática de España.

Por eso, ha dicho que a él esos comentarios le preocupan menos y que lo que le "preocupa" es que Bildu y ERC estén en la "dirección política del Estado", después de que la formación abertzale haya dicho que quiere hacer una republica vasca confederal y ERC insista en que volvería a hacer lo que hizo en 2017 y que llevó a sus principales dirigentes a ser condenados.

"Lo que nos debe preocupar es que Podemos, ERC y Bildu, que discrepan abiertamente de este sistema institucional y lo han demostrado en las más variadas formas están siendo en este momento decisivos en la gobernabilidad de España", ha abundado.

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

Por su parte, el consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha señalado que debería ser el Ministerio Fiscal es que "estudie si se da o no" un delito en ese chat de militares retirados.

LÓPEZ DICE QUE ESTÁ EN MANOS DE FISCALÍA

Dicho esto, ha recalcado que la preocupación en el PP por ese chat es "mínima" y ha añadido que hay que condenar cualquier apelación a la violencia, "pero no con carácter selectivo sino todas y cada una de ellas". "Al igual que hay memoria histórica selectiva, parece que también hay condena selectiva de apelación a la violencia y métodos no democráticos", ha manifestado.

Asimismo, López ha indicado que "no se concilia muy bien el uso de la condición de militar con la libertad de expresión de carácter político". "Tendrá que ser el Ministerio Fiscal el que determine", ha abundado.

Dicho esto, el consejero madrileño ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no dude en "utilizar al Estado como combustible para alimentar a aquellos que lo que tienen como objetivo confesado es acabar con el Estado español".