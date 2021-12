Almeida dice que PP no critica la estrategia de Madrid por vetar cenas y Ayuso que la pandemia está "en cualquier lugar"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que 'Génova' no busca criticar la estrategia de Madrid ante el Covid-19 al ordenar la cancelación de las cenas navideñas del partido, mientras que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la pandemia está "en cualquier lugar", pero que entiende la posición del partido y que "donde manda patrón, no manda marinero".

Así lo han explicado a los medios de comunicación en la reapertura de la Venta del Batán, donde han coincidido y se les ha preguntado por si desde la dirección nacional creían que la presidenta había "traspasado una línea" tras asegurar que no había "motivos sanitarios" para cancelar las cenas como habían ordenado.

Almeida ha recordado que le parecía "razonable" la postura de la presidenta, que es una cuestión "difícil de decidir" en la que no había "crítica a la estrategia sanitaria de la Comunidad".

"Ayuso ha conseguido un resultado histórico, abrumador, el 4 de mayo y fue porque frente a la estrategia de la nación decidió que Madrid usara otra y lo mantuvo en todo momento. En ese sentido no puede haber ataque", ha aseverado el regidor.

AYUSO DEFIENDE LA ESTRATEGIA SANITARIA MADRILEÑA

Precisamente esa estrategia la ha defendido la presidenta este jueves y ha incidido en que ella se presentó ante el "pueblo de Madrid defendiendo economía, salud y libertad a partes iguales" y que no puede "cambiar la estrategia" ahora.

"Soy presidenta de la Comunidad de Madrid de manera muy por encima de los propios partidos, no puedo cambiar la estrategia para unos o para otros. Siempre hemos mantenido que la gente en Madrid necesita seguir hacia adelante", ha remarcado la dirigente autonómica, quien ha destacado de nuevo que la decisión de cancelar las cenas fue "jerárquica".

Ha defendido que mucha gente depende de la hostelería, tanto directa como indirectamente, y que "cuando hay contagios, contactos o brotes se puede dar ahí o en las casas, como pasó en Filomena" y que "la pandemia puede estar en cualquier lugar".

En esta clave, ha recordado que desde el Ejecutivo autonómico se han tomado medidas y actuaciones que no han puesto en marcha "en ninguna otra región" y ha puesto en valor los hospitales de Ifema y el Zendal, el rastreo de aguas fecales o los test de anticuerpos que se suministrarán a los madrileños antes de Navidad.

"Hemos de seguir luchando hacia adelante porque hay gente que no cierra en España por lo que se recauda en Madrid (...) La política del cierre es la última, por eso no la defiendo (...) Entiendo la posición del partido, que esté preocupado y yo respeto que donde manda patrón, no manda marinero. El mensaje que quiero transmitir es que vamos hacia adelante y vamos a salir, que ir hacia atrás y cerrar no sirve", ha zanjado la presidenta.