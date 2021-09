Almeida dice que el PP demostrará en la convención que "trabaja por llevar a Casado a Moncloa"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la formación a la que pertenece, "la casa común del centro derecha", demostrará en su Convención Nacional, un cónclave itinerante de una semana, que "trabajará por llevar a Pablo Casado a La Moncloa lo antes posible".

Así ha respondido a los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles, donde ha añadido que Pablo Casado "ya está encumbrado como líder del PP" y ahora lo hará "como candidato a la Presidencia, y será el próximo presidente". "Se va a escenificar que todo el PP trabajará por llevar a Casado lo antes posible a La Moncloa", ha reiterado a continuación.

Requerido por un viraje al espectro de centro en la convención, Martínez-Almeida ha recordado que "cuando el PP obtuvo mayoría absoluta fue por ser la gran casa común del centro derecha". "A eso aspiramos, solo así se obtienen mayorías amplias en tiempos convulsos. Solo desde la vocación a la mayoría se puede gobernar", ha remachado.

Así, ha explicado que los españoles que creen en "preservar el orden constitucional" sí "pueden confiar en el PP frente a partidos que les gustaría que no fuera este sistema político". "Queremos ser la casa común de quien piensa que hay que fortalecer el sistema del 78", ha lanzado.

De nuevo ha negado que exista cualquier "brecha" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Lo que no se abre, no se tiene que cerrar. Es imposible cerrar lo que no se ha abierto. La relación es exactamente igual desde que nos nombraron candidatos", ha destacado.