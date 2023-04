Almeida dice que Sumar es "la marca blanca de Podemos" y que Yolanda Díaz "piensa igual" que Pablo Iglesias

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado a su llegada a la catedral de la Almudena que Sumar es "la marca blanca de Podemos" y que Yolanda Díaz "piensa igual" que Pablo Iglesias.

Antes de participar en la misa del Domingo de Ramos, al mismo tiempo que Díaz iniciaba la presentación de la plataforma Sumar en otro punto de Madrid, Almeida ha contestado a la prensa que "no hay ninguna guerra ideológica porque Ione Belarra, Díaz, Irene Montero y Pablo Iglesias piensan exactamente lo mismo".

"Yolanda Díaz sabe que Podemos es una marca muy desgastada, que Podemos no tiene ahora mismo precisamente una buena imagen entre los españoles y entiende que tiene que dulcificar la marca", ha argumentado el regidor.

El también candidato del PP a revalidar la Alcaldía tiene claro que "Podemos son las políticas de Yolanda Díaz". Que Yolanda Díaz sonría, que Yolanda Díaz tenga un lenguaje buenista, que Yolanda Díaz nos trate a veces de manera un tanto infantil en sus mensajes no quiere decir que Yolanda Díaz no piense exactamente lo mismo en política como ha demostrado a lo largo de los años con Pablo Iglesias, así que nadie dude que lo de Sumar no es sino la marca blanca de Podemos porque las políticas son exactamente iguales".

"Otra cosa es que necesiten una marca blanca pero las políticas son iguales: Yolanda Díaz no se diferencia desde el punto de vista del fondo de Pablo Iglesias, de Irene Montero y de Ione Belarra. Eso sí, se distingue en unas formas más suaves", ha insistido.