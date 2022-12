Almeida encara las elecciones de 2023 con el ejemplo de Ayuso y Juanma Moreno: "Quiero la mayoría más amplia"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este jueves que encara las próximas elecciones municipales de 2023 siguiendo el ejemplo de los resultados electorales obtenidos por los 'populares' Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Juanma Moreno en Andalucía.

"Aspiro a una victoria lo más amplia posible. El mejor ejemplo lo tenemos en Juanma Moreno; ese es el camino en el que andaremos, inspirándonos en el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso del 4 de mayo y en el de Juanma Moreno. Nos inspiran", ha trasladado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Al ser requerido por un posible pacto con Vox tras los comicios, Martínez-Almeida ha recordado que Juanma Moreno "solo necesitó a los andaluces", por lo que ha defendido que los candidatos 'populares' "aspirarán a tener la confianza de los ciudadanos".

"Quiero tener la mayoría más amplia para tener un gobierno fuerte, que no dependa de vaivenes. No plantearé a los madrileños con quién pactaré después de las elecciones, sino que quiero pactar con ellos en las elecciones, el proyecto que quiero hacer con ellos", ha abundado a renglón seguido.

Respecto a un hipotético fichaje de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el primer edil ha insistido en que "no hay nada que pensar porque ella ya ha dicho que no irá en las listas (del PP)". Además, ha señalado que "en la situación de actual Cs" no puede realizar juicios.