Almeida entiende que aplicar toque de queda es asumir que ciudadanos no estarían cumpliendo con su deber para evitarlo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que el hecho de aplicar el toque de queda en Madrid sería asumir que los ciudadanos no están cumpliendo con su deber para evitarlo.

"Se podría argumentar que evita que la gente no esté en las calles, pero antes del toque estamos nosotros como ciudadanos, y tenemos que ser conscientes de que no sería necesario que las fiestas se tengan que evitar con esto, porque ello corresponde a los madrileños. Creo que todos los que vivimos tenemos que ser conscientes de que no debería ser necesario tomar medidas tan drásticas; ya hay restricciones y me parece que no estaríamos cumpliendo nuestro deber como ciudadanos para evitar eso", ha expresado tras inaugurar en CentroCentro una exposición dedicada a Gregorio Ordóñez.

Ello tras afirmar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día.

Para Almeida, "el gobierno de la Nación debería ser especialmente cuidadoso al lanzar globos sonda", ya que "es importante tener confianza en las instituciones, y para ello transmitir medidas concretas, al margen de que gusten más o menos".

El regidor madrileño se ha mostrado favorable a "tomar la medida que sea necesaria en el momento en el que sea necesario". "Es de eso de lo que soy partidario, no de hacer hipótesis de si me gustan más o menos determinadas medidas", ha concluido.