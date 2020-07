Almeida exige a Abel Caballero que "respete y no se desmarque" de postura de la FEMP sobre superávit

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que "respete y no se desmarque" de la postura de la FEMP sobre el superávit.

Ha sido en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno donde el regidor madrileño ha reiterado que la FEMP tiene "una posición común, acordada por unanimidad de todos los grupos políticos" sobre el empleo del superávit y el remanente de tesorería por parte de los gobiernos municipales.

"El primer ruego que le hago al presidente es que lo respete, y que no se preste a romper la unanimidad alcanzada por la FEMP", ha lanzadado, para asegurar a continuación que "no es que haya una oferta de Hacienda, sino una imposición, un o lo tomas o lo dejas, no hay voluntad de negociación".

Por ello ha pedido al Gobierno central que "aplique a los ayuntamientos las mismas condiciones que ha aplicado a Europa", ya ha criticado que el gobierno pretenda con una imposición que los consistorios no puedan gastar el remanente y no tengan capacidad de decidir dónde destinar estos fondos.

Y es que el Informe de Intervención determina que del remanente de tesorería disponible en 2019 se han quedado sin destinar a los fines previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (amortización de deuda, aplicación a la cuenta 413 y ejecución de IFS) un total de 420.055.051 euros.

Sin embargo, el real decreto ley aprobado por el Gobierno de la nación sólo permite destinar 300 millones entre todas las corporaciones locales de España, de manera que Madrid sólo podría emplear apenas 20 millones de euros de los 420 disponibles.