Almeida insiste en que "no hay una sola encuesta, ni una, que diga que la izquierda suma en la ciudad de Madrid"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido este lunes en que "no hay una sola encuesta, ni una, ni siquiera las de Más Madrid, que diga que la izquierda suma en la ciudad de Madrid".

Así se ha expresado el regidor, tras participar en el noveno Foro de Innovación Turística, de Hotusa Explora, quien además ha indicado que la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, "tiene que tratar de motivar a los escasos votantes que la izquierda tiene en la ciudad de Madrid" en un "ejercicio de optimismo desenfrenado para obtener la Alcaldía".

"No hay una sola encuesta, ni una, ni siquiera las de Más Madrid, que diga que la izquierda suma en la ciudad de Madrid. Ni siquiera la encuesta de Más Madrid lo dice, por tanto tiene que tratar de movilizar a su electorado, y en esa clave hay que entenderlo, porque no suman ni de lejos", ha trasladado ante los medios de comunicación.

Martínez-Almeida ha afeado que Rita Maestre "entiende que la campaña electoral es la suma de descalificaciones personales" porque "no puede acudir a la confrontación de modelos", ya que "los resultados y los datos están ahí".

"Yo no voy a entrar en descalificaciones personales ni a entrar en ese juego ni a embarrar. A mí ahí no me van a encontrar. Sí en el debate político; considero que tenemos un proyecto mejor... en este momento el gasto per cápita por ciudadano es superior, y por primera vez la ciudad de Madrid cumple con requerimientos de calidad del aire", ha finalizado.