Almeida insta al PSOE a dar ya el nombre de la candidata para "poner fin al culebrón y dejar de hacer el ridículo"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado este martes al PSOE a desvelar ya el nombre de la candidata de la formación a la Alcaldía de la capital con el objetivo de "poner fin al culebrón y dejar de hacer el ridículo".

"Cuanto antes pongan fin al culebrón, antes dejarán de hacer el rídiculo porque, insisto, yo creo que no hay un solo militante del PSOE de Madrid, quizá salvo Pedro Sánchez, que no se sienta absolutamente abochornado por el culebrón que están dando ya desde hace tiempo, con ese baile de nombres, ese baile de candidatos, tantos que han dicho que no, por supuesto, a Pedro Sánchez", ha trasladado a los medios de comunicación congregados en Cibeles.

Las declaraciones de Almeida llegan el mismo día en que el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, haya avanzado que la candidatura a la Alcaldía de Madrid, con el proceso de primarias en el foco, será ocupada por una mujer. "Vamos a tener una gran alcaldesa", ha afirmado.

Almeida ha defendido que "los militantes del PSOE merecen más respeto por parte tanto de Pedro Sánchez como de Juan Lobato". También ha apuntado que "en el caso de que fuera la ministra (de Industria, Comercio y Turismo) Reyes Maroto", los madrileños ya saben que quien es el candidato es Pedro Sánchez"

"Y para aquellos que pudieran acusarme en algún momento dado de machista por decir esto de una ministra como Reyes Maroto, si fuera un ministro como Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska diría exactamente lo mismo", ha apostillado a continuación.

En esta línea ha abundado en que "el candidato del PSOE, sea hombre o mujer, responde a un nombre, que se llama Pedro Sánchez, y eso los madrileños lo tienen muy claro en estos momentos".