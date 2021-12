Almeida lamenta verse "abocados a una prórroga presupuestaria ante la cerrazón de Ortega Smith (Vox)"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado que el Ayuntamiento se vea "abocado a una prórroga presupuestaria ante la cerrazón de Javier Ortega Smith", líder municipal de Vox.

Desde la presentación del calendario solidario Envera, el primer edil ha confirmado a la prensa que "todavía no se ha conseguido hablar" con Ortega Smith, a pesar de tener "numerosos ofrecimientos personales, telefónicos y a través de secretarías".

"Sigue sin responder a las peticiones del alcalde para reunirse desde hace tres meses y no es capaz siquiera de, por cortesía, contestar a esas peticiones", ha reprochado Almeida. "En este momento, lo más factible es que nos veamos abocados a una prórroga presupuestaria ante la cerrazón de Javier Ortega Smith a sentarse y poder negociar", ha insistido.

Al alcalde le resulta "curioso" que el portavoz de Vox diga que él sólo se sienta y negocia con luz y taquígrafos cuando el ofrecimiento es el mismo que el del año pasado. Entonces "no se quejó de que no los hubiera", ha apuntado, tras preguntarse si considerará que la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, "no ha actuado con luz y taquígrafos" para alcanzar el acuerdo presupuestario con Isabel Díaz Ayuso.

"Que se deje de excusas, que se siente y negocie. La cerrazón, ya no a negociar sino a sentarse, hace que nos veamos abocados a una prórroga tremendamente perjudicial en un año clave para la ciudad como es 2022", ha lamentado el regidor.