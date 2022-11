Almeida niega "loas" a Millán Astray y habla de "mención" a una calle "cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia"

"Parece difícil hacer un monumento a la Legión y no citar que el fundador tiene una calle", apunta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este miércoles que ayer realizara "loa" alguna al general Millán Astray, fundador de la Legión, y ha explicado que realizó una "mención" a una calle "cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia".

"No hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir en el homenaje a la Legión, homenaje más que merecido a un Cuerpo del Ejército, que en Madrid dentro de los diversos homenajes a la Legión, hay una calle dedicada al fundador de la Legión, calle ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), concedida antes de la Guerra Civil porque fundó la Legión", ha detallado ante los periodistas a las puertas de la catedral de la Almudena momentos antes de la misa en honor a la patrona de la capital.

Tras descubrir ayer la placa, ubicada en el pedestal de la estatua que homenajea a la Legión, el regidor aseveró que "en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad".

Ya este miércoles ha indicado que "parece difícil hacer un monumento a la Legión y no citar que el fundador tiene una calle cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia". Además, cree que "lo sorprendente es que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema en pactar con Otegi, terrorista confeso, culpable y condenado, que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema con aquellos que homenajean todos los años a Francisco Largo Caballero, golpista condenado, confeso, convicto, culpable de la muerte de miles de personas en 1934".

Sin embargo, cree que "la superioridad moral y la hipocresía de la izquierda hace que pongan el grito en el cielo porque en un acto de la Legión se mencione al fundador de la Legión, que tiene una calle antes de la Guerra Civil, pero se olvide que se homenajean a golpistas como Caballero o que se pacta la Ley de Memoria Democrática con un terrorista confeso y convicto".

"Supongo que los mismo que dicen esto de la Legión, dirán que es un escándalo la existencia de 'RNE' porque la fundó el general Millán Astray. Creo que 'RNE' hace un estupendo servicio público desde hace muchos años, y hay que saber separar diferentes planos", ha finalizado.