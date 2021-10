Almeida pide "esperar a explicaciones" antes de realizar "juicios de valor" sobre Papeles de Pandora

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este martes "esperar a las explicaciones" sobre los implicados en los Papeles de Pandora antes de realizar "juicios de valor".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicaba este domingo los Papeles de Pandora, una serie de documentos que mostrarían cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales.

Requerido por la presencia del escritor Mario Vargas Llosa en estos papeles, tras participar en la convención del PP, Almeida ha hecho mención a "lo mismo que pasó con (Pedro) Almodóvar cuando estaba en los papeles de Panamá, que no hay que señalar, ni estigmatizar, no es legal tener ese fondos, sino no declararlos".

"Antes de apresurarnos a decir este ha incumplido, vamos a dejar que sean los interesados quienes determinen. Le pongo el ejemplo de Almodóvar, salió que tenía una serie de papeles, y parece ser que al final estaban ya en su momento. Vamos a esperar para tomar juicios de valor. No voy a hacer una utilización política. Es obvio que hay una información y necesita ser procesada", ha finalizado.