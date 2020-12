Almeida pide al Gobierno de España que deje de "poner palos en la rueda" a Madrid: "No queremos más que nadie"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado al Gobierno de España que deje de poner "palos en la rueda" a la Comunidad de Madrid porque la región no quiere "más que nadie" sino que se le trate "igual que a las demás".

"Si a Madrid le va bien económicamente, le va a ir bien a España. Por eso, le pido al Gobierno de la nación que no ponga palos en las ruedas a Madrid. Esto es un esfuerzo de todos y exige cooperación y lealtad entre administraciones. Si a Madrid le va bien, España se va a recuperar lo antes posible", ha lanzado Almeida en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press.

A su juicio, no es el momento de "suscitar", en una situación tan complicada, un debate de armonización fiscal, "que es subir impuestos". "No queremos más que nadie, queremos que se nos trate igual que al resto y, o caminamos todos juntos, o no lo vamos a solucionar", ha reiterado el regidor.