Almeida pide a Iglesias "que se aplique el código ético de Podemos y dimita"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "que se aplique el código ético de Podemos y dimita".

Así lo ha solicitado tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue a Iglesias debido a su condición de aforado, por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'.

Durante su visita a las obras de desmontaje del scalextric de Joaquín Costa, Almeida ha recordado que Podemos "tiene un código ético en el que dice que si es imputado por un delito por el que se el está investigando, tiene que dimitir".

"No haré otro juicio respeto a él , nosotros no somos como ellos. No nos lanzamos en jauría a destruir las presunciones de inocencia, lo único que le digo es que dé ejemplo de coherencia alguna vez y que le toca dimitir", ha apuntado a continuación.

En caso de no dimitir, ha continuado, entiende que ha de ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "a nadie le va a sorprender que se desmarque" y que "trate de buscar otra argumentación".