Almeida pide a madrileños no confiarse en Navidad: "No podemos permitirnos un retroceso"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los madrileños no confiarse en Navidad en lo relativo a medidas de prevención frente a la pandemia, pues la capital no puede permitir un "retroceso", ya que "hay motivos para la esperanza, pero no para el optimismo". "En Madrid hay motivos para la esperanza, pero no para el optimismo. Cualquier relajación, cualquier momento en que pensemos que no es necesario cumplir, nos estaremos equivocando", ha manifestado durante su visita a las obras del futuro centro deportivo municipal de La Cebada. Martínez-Almeida ha recordado que hay un "número de infectados importante" y que "siguen muriendo personas todos los días". "Que los números bajen es buena noticia, pero no quiere decir nada más. Confianza cero", ha lanzado. Comprende que la Navidad es "un tiempo especial", pero ha recordado que "la vacuna ahí, por tanto cualquier retroceso no se puede permitir". Por ello ha instado a los madrileños a seguir "en la misma línea de trabajo, de tesón".