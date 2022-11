Almeida pide a Reyes Maroto que "si quiere ser alcaldesa de Madrid se desmarque de la rebaja del delito de sedición"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que "si quiere ser alcaldesa de Madrid se desmarque de la rebaja del delito de sedición".

"Parece ser que va a haber una candidata; le pido a Reyes Maroto que si quiere ser alcaldesa se desmarque de la rebaja del delito de sedición, porque no puede pretender ser alcaldesa y compadrear con quienes quieren subvertir el orden constitucional", ha manifestado el primer edil madrileño desde Madrid Río.

A Maroto, que suena en las quinielas para ocupar la candidatura del PSOE a Cibeles, ha pedido Almeida "tener claro que si quiere ser alcaldesa de Madrid debe, si respeta la ciudad y sus ciudadanos, denunciar esta situación y apartarse de cualquier situación en este sentido".

Requerido por si él sabe que ella será la candidata, Martínez-Almeida ha aseverado que "no hay otra" pese a que "ella no lo quiere ser". "Es la única ministra que no se ha descartado. No tiene más remedio que venir. Es obvio que es la única candidata que no se ha descartado", ha finalizado.